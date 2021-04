Manhattan se alquila: el teletrabajo desmantela los grandes centros de negocios

La explosión del trabajo remoto provocada por la covid-19 amenaza el futuro de los grandes centros de negocios del mundo, encabezados por Nueva York, donde se espera que una parte importante de trabajadores nunca regrese a las oficinas y hay empresas que están optando ya por reducir o abandonar sus espacios. Pasado un año del inicio de la pandemia, únicamente un 10% de los empleados de oficinas de Manhattan han regresado a sus puestos habituales, según una encuesta publicada en marzo por The Partnership for New York City