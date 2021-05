Måneskin, de las calles de Roma al estrellato

El nombre del grupo, Måneskin, lo escogieron de la lengua materna de Victoria, cuya madre es danesa, que significa claro de luna. Desde ese momento no les frenó nada.-Empezaron tocando en festivales independientes y recogiendo monedas en la funda de la guitarra en la céntrica calle de Via del Corso, una de las arterias comerciales de la capital. -Se pagaron así su primer estudio de grabación, y todavía recuerdan cuándo les dijeron que no podían abonar el importe en monedas.