Maneras de vivir: la gran canción del rock en castellano cumple 40 años

"No pienses que estoy muy triste, si no me ves sonreír. Es simplemente despiste…". Es bastante complicado que cualquier persona con un mínimo conocimiento musical no sepa identificar estas frases ni las tres palabras que vienen a continuación. Son tres palabras que forman parte de la historia musical de nuestro país. Concretamente del legado que dejó un grupo clave en el rock en castellano. Tres palabras, Maneras de vivir, y una canción que cumple por estas fechas nada más y nada menos que 40 años