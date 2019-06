El ¡manda naranjas! de Cayetano de Alba

Pero, ¿por qué la Comunidad Europea rebaja la protección de los cítricos españoles? "Para Europa la agricultura no es importante. Los países del norte tienen agricultura continental subvencionada hasta en un 50% y los del sur, que dependemos del mercado, no les importamos. Europa vende tecnología a países terceros que no pueden pagar si no es con productos agrarios. Si añadimos los intereses estratégicos, damos con un sistema perverso", sostiene Juan Salvador Torres, secretario general de la Asociación Valenciana de Agricultores.