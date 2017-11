¿Por qué "mamá" y "papá" se dicen de forma tan parecida en todos los idiomas?

¿Hay algo perruno en la palabra "perro"? Obviamente no. En francés, "perro" es "chien"; en ruso, "sobaka"; en mandarín "gou3". Estas palabras no tienen nada en común. Pero hay una excepción: "mamá" y "papá". En todo el mundo se dice "mama" o "nana" para la primera y "papa", "baba" o "tata" para la segunda. En galés: mam y tad; en Suahili: mama y baba; En Tagalog (Filipinas): nanay y tatay; En Fiji: nana y tata; En checheno: naana y daa; En mandarín: mama y baba; En eskimo (esquimales): anana y ataata; En Pipil (El Salvador): naan y tatah; etc..