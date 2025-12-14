MALEMÁTICAS CCCII: gráficos en los que nadie comprueba nada

La desidia se ha adueñado de la prensa española y cada vez es más habitual publicar gráficos con errores. Y en a mayoría no creo que sean manipulaciones o errores intencionados, son erratas que se les cuelan porque nadie revisa lo que se publica. Empezamos con el del inicio que corresponde a La Razón y donde se ha rotulado como -17,9 y -18,8 valores que en el gráfico están por encima de un -10,8.

El segundo es de El Mundo y se ve que a Extremadura le han asignado el color correspondiente a su tasa de paro mal, y que debería haber sido el mismo color que para Andalucía al superar el 12%.

El tercero es de El Economista y se ve que han rotulado el volumen de las inversiones españolas mal, y donde dice "millones de euros" debería decir "miles de euros" (la inversión bruta de España en el extranjero fue de unos 40.000 millones en 2024)

El cuarto es de ABC, donde han rotulado con los datos de Argelia a los detenidos de Rumanía:

Y el quinto es otra vez de El Mundo, donde han rotulado una barra con -7,5 cuando es claramente superior a la rotulada con -11,8.