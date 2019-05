Maldita división de las izquierdas

En fin, vota bien, ¡céntrate! No hagas experimentos con tu sufragio, votar a quien crees que puede representarte es un privilegio en estos tiempos. Asume que, a veces, lo de detener los desahucios no puede ser, que a veces lo de remunicipalizar los servicios no puede ser, que a veces lo de parar los pelotazos urbanísticos no puede ser, que lo de frenar la desigualdad de la ciudad es muy complicado. Contempla cómo se achican de nuevo los límites de lo posible mientras te tomas unas cañas en esa ciudad tan bonita y tan moderna que tenemos.