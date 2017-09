Malasia bloquea el acceso a Steam por un juego de lucha "blasfemo" que permite enfrentar a deidades [ENG]  

El gobierno de Malasia ha bloqueado el acceso a Steam en el país. La decisión llega después de la publicación del juego de lucha 'Fight of Gods' que permite pelear con diferentes deidades como Jesúcristo o Buda. Ayer, el ministro de comunicaciones y multimedia Salleh Said Keruak, dijo que si el juego no era retirado en 24 horas tomarían más medidas. Parece que las solicitudes de Keruak no fueron atendidas por Valve y el gobierno malayo ha bloqueado el acceso a la totalidad de la plataforma digital en Malasia.