Malaprensa: Madrid, la ciudad con más mortalidad... o tal vez la número 400

La discrepancia en los titulares indicaba que algo estaba mal... Pero no me imaginaba cuánto. Todos son en realidad problemáticos, y algunos son abismalmente erróneos. Veamos por qué. Todas estas noticias provienen de un ranking difundido por el Barcelona Institute of Global Health (ISG), y derivado de un estudio de investigadores del propio centro publicado en la revista científica The Lancet Planetary Health.