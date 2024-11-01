Mala praxis del Banco Santander en transferencias dentro de zona SEPA

A quien le hayan cobrado cambio de moneda en transferencias en zona SEPA que es una comision oculta de mas del 7.5% que no avisan aunque la cuenta tuya y la del destinatario estén en euros, ese tanto por ciento le llega de menos al destinatario.

Ni de lejos la cotización de la moneda local a euros resulta en ese %.

El banco SAntander después de anunciar a bombo y platillo que no cobran comisiones en zona SEPA ahora las disfrazan de cambio de moneda.

Y por supuesto si llamas o te quejas te toman el pelo con respuestas incoherentes.

Quien le haya pasado lo mismo y tenga la respuesta a su queja, envirme mensaje privado para denunciarlos conjuntamente al banco de España.