Maite, la mohicana de la Rambla SA

El primer contrato indefinido que conserva, a nombre de su expareja, es del año 1986, contrato que ella subrogó en 1998. "Pagué siempre. Siempre. Ingresaba el dinero el día 1. Pero el impago de un mes, que yo sí pagué, pero él asegura no haber recibido, un error informático, dicen, veremos, empezó el proceso de desahucio", asegura. "No me puedo creer que me vayan a echar de mi casa por 300 euros. Que haya perdido mi contrato indefinido, que era mi tesoro, por 300 euros", repite incrédula.