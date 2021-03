mailbox.org llegó tras las revelaciones de Snowden: una charla con Peer Heinlein [inglés]

Cada puerta trasera debilita la seguridad de un dispositivo y nadie puede garantizar seriamente que las puertas traseras no serán explotadas. Debemos asegurarnos de que los organismos gubernamentales no abusen de su autoridad. No tengo ningún problema con que la policía y los fiscales hagan su trabajo de investigación, quiero que puedan hacer su trabajo. Pero sus acciones deben ser legales y, por tanto, controlables, transparentes y bajo supervisión judicial.