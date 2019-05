Maialen Axpe no podrá participar este jueves en la próxima cita de la Diamond League. La campeona de España de salto con pértiga no se lo perderá por una lesión sino por un motivo mucho más sorpendente: no podrá trasladar sus pértigas a Estocolmo, sede del mitin. “Iberia se lo ha negado”, explica su representante, Alberto Suárez, a través de un mensaje en Twitter