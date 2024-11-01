Magdalenas de limón con cobertura de queso y chocolate blanco

Visitas y hay que darles de comer!!!

Magdalenas:

Dos huevos, separar la clara de las yemas. Y en el primer pasito surgió un error de medidas venía huevo con dos yemas.

No agobiarse y hacer como si no hubiera pasado nada...

Montar las claras con un poco de sal y aparcar en una esquina hasta que se requiera su presencia.

150 de azúcar, la ralladura de un limón y las yemas. Mezclar.

Tiene que quedar con esta pinta.

Y pasamos a echar los líquidos:

*Como aclaración, a mí personalmente no me gusta nada, nada, nada hacer bizcochos y magdalenas con yogur (en este caso de limón) me parece que sabe raro.

30 ml de zumo de limón, que viene a ser medio limón.

Revolver.

80 gr de aceite de girasol.

Revolver.

85 gr de leche entera.

Revolver.

El orden importa. Leche justo después del limón no acaba bien...

165 gr de harina tamizada. De a pocos, no todo de golpe.

Yo suelo echar la levadura en polvo (1 sobre) con la harina y tamizo a la vez.

Y sorpresa para nadie, revolver.

Y ya vamos con el merengue que estaba aparcado.

Aquí es muy importante no revolver. Hay que integrarlo con movimientos envolventes.

Lleva unos minutinos pero merece la pena. Esto va a hacer que quede la magdalena como una nube esponjosa.

Al final queda una masa totalmente homogénea. Y con esto tapas con film y a la nevera mínimo una hora.

Se puede no meter y seguir pa'lante pero al final se va a notar la diferencia. Queda más chof no tan wiiii.

Aquí rellenado los moldes, ya sabéis que quede un poco más bajo del borde que si no queda forma rarita.

Dar unos golpes para sacar el aire.

El horno estaba precalentado a 200 grados y las magdalenas estuvieron unos 20 mins. Pero aquí cada cual conoce su horno. Yo a los 15 mins echaría un ojo y que cada cual valore.

Una vez fuera cuando pasen 5 mins sacar del molde de metal y dejar enfriar.

Cobertura:

Poner una tableta de chocolate blanco de repostería al baño maría.

Mi consejo es que no le quiteis ojo de encima y no paréis de revolver. Cuando esté, lo sacáis del agua y lo dejáis enfriar.

Mientras mezclais 50 gr de mantequilla (punto pomada) con 100 gr de azúcar glas.

Tiene que acabar con esa textura.

Añadir una tarrina de mascarpone y mezclar.

Y lo mismo con el chocolate blanco. Por eso es importante dejar enfriar un poco, si no desastre.

Todo esto lo metes en una manga pastelera y haces la chapuza que puedas.

Pero con o sin chapuza y habilidad de manga pastelera queda una magdalena rica, rica,rica!!!

Chim pum!