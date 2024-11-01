edición general
8 meneos
23 clics
El maestro que prometió el mar

El maestro que prometió el mar  

Con un innovador método pedagógico Antoni Benaiges (Enric Auquer) inspiró al alumnado y les hizo una promesa: llevarlos a ver el mar.

| etiquetas: represión , franquismo , guerra civil , cine
8 0 0 K 98 cultura
sin comentarios
8 0 0 K 98 cultura

menéame