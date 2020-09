Los madrileños son gilipollas

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

No se entiende de otra manera que acepten sin chistar que Ignacio Aguado y Ángel Garrido salgan al paso de la alarma constante de las aglomeraciones en el transporte público llamando a la prensa para hacer una inauguración de 200 dispensadores de geles situados en solo 50 estaciones para dar servicio a 2,4 millones de viajeros diarios seis meses después del inicio de la pandemia. Un dispensador para cada 12.000 viajeros y que no existían hasta ayer. Y lo inauguran para que nos demos cuenta de que aún no los había.