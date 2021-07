Madrileños denuncian errores en la notificación de la segunda dosis de la vacuna: "Nadie sabe decirme nada"

Muchos ciudadanos de Madrid vienen denunciando incidencias en el sistema de notificación de la segunda cita para completar la pauta de inmunización. Lo normal es recibir un aviso, vía mensaje, unos días antes de la fecha prevista para el segundo pinchazo. No obstante, varias personas revelan no haberlo recibido. Los afectados lamentan que desde la Consejería de Sanidad no les den solución, a pesar de acercarse la fecha establecida para inmunizarse por completo.