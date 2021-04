"Mi madre no murió por la covid sino por el abandono"

La hija de una fallecida en la Residencia Caser envía una carta a su madre a modo de homenaje y reivindicación. " Digo esto porque el no poder despedirnos de ella, el no haber podido acreditar personalmente su fallecimiento hace que tenga dudas de su desenlace, después de las numerosísimas mentiras que nos tuvieron diciendo cada día. A mi madre no la mató el covid, a mi madre la mató el abandono, el estar más de dos semanas atada en una cama, sin los cuidados más básicos y sin un mísero vaso de agua. "