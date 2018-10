La madre de las niñas asesinadas por su padre en Castellón denunciará a quien desoyó su "socorro"

Itziar Prats, la madre de las dos niñas asesinadas por su padre en Castellón hace un mes, denunciará a todas las administraciones que no atendieron su llamada “de socorro” si éstas no asumen “voluntariamente” su responsabilidad. “No encontré amparo. Ya es tarde para mí. Es tarde, sobre todo, para Nerea y Martina, irremediablemente”. Itziar ha relatado su periplo por distintas instituciones. Pese a que fue a todas las instituciones con el “respeto a todas las normas” y con las “actuaciones y protocolos que el sistema facilita”, no funcionaron.