Macron contra la virginidad: la lucha cultural de Europa

Me encantaría decir, como en todas las guerras, que aquí combaten dos extremos y que lo cívico y ciudadano es no afiliarse a ningún bando. Pero no es cierto. Nuestra opción cívica y ciudadana de no afiliarnos a ningún bando es lo que ha llevado a la muerte de Samuel Paty. Nuestro “Ni lo uno ni lo otro”. No está bien decapitar a profesores, por dios no, pero tampoco está bien caricaturizar a profetas. No está bien amenazar de muerte a una chica si lee un poema satírico en Facebook, pero tampoco está bien leer poemas satíricos.