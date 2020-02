Maárat an-Numán, la ciudad siria que salvó su tesoro arqueológico del yihadismo ocultándolo bajo tierra

"¿Ves ese punto de observación turco?", me pregunta el oficial del Ejército Sirio que me acompaña. "Allí resguardan a los terroristas que hemos echado de aquí. Algunos soldados sirios han visto a terroristas de Al Qaeda entrar en ese cuartel turco", me dice. Se refiere al puesto de observación de Morek, uno de los más grandes de la zona.