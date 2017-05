"Quién no ha deseado que a Ignacio González le metan un palo por el culo" / "A los del PSOE les diría que lean "Momo"; los hombres grises son los del PP" / "Me mordí la lengua para no entrar al juego de los medios que me llamaron "El payaso de Gürtel" por actuar en dos cumpleaños de Ana Mato: qué se han creído, llevo 20 años trabajando en esto".