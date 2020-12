Luces, cámara... ¡inacción!

Si viven en Santander, es posible que no tengan claro ante qué festividad nos encontramos, a la vista del controvertido “cono rojigualdo” de Puertochico, digno referente de ese nacionalismo consistorial – ¿patriotismo navideño? – capaz de impregnar cualquier tradición de su particular forma de entender las cosas. A nadie se le escapa la poca simpatía hacia los árboles del equipo de Gobierno santanderino, a la vista de sus últimas obras y remodelaciones, pero al menos el de navidad, que no deja de ser un árbol simbólico, podían haberlo respetado