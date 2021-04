Por qué Lucasfilm canceló la película de Spielberg "Curse of Monkey Island" [ENG]

En este cementerio de proyectos desechados y olvidados, se encuentra la historia de La maldición de Monkey Island, una película de animación no desarrollada que lleva el nombre del tercer juego de la popular serie de videojuegos. No sólo se trataba de un intento de llevar los juegos de Monkey Island a la pantalla, sino que suponía uno de los primeros intentos de Lucasfilm e Industrial Light & Magic de entrar en el mundo de los largometrajes digitales (una hazaña que ILM no lograría hasta una década después con Rango).