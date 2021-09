Los nuevos puritanos

Los códigos sociales están cambiando. Pero a veces, bajo las nuevas normas, el juicio social puede ser rápido y despiadado. Es posible conocer gente que lo ha perdido todo —trabajo, dinero, amigos, colegas— después de no violar ninguna ley. En cambio, han roto (o se les acusa de haber roto) códigos sociales que pueden no haber existido hace cinco años o quizás cinco meses. Algunos no han hecho nada en absoluto. No siempre es fácil saberlo. Y sin embargo, han sido castigados, condenados al ostracismo, apartados y aislados de la sociedad.