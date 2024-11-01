Los egos y las... (2)

Con esto de Internet y las redes sociales, vivimos en una era donde nos miramos constantemente en un espejo. Lo peor, es que vamos a los demás pidiendo que nos miren en el espejo.
Mirad, mirad, por favor. Lo necesito, mirad mi reflejo en el espejo.
