Investigadores de la Universidad de Illinois han descubierto una manera mucho más limpia y eficiente de separar el grafeno de su sustrato, y es en esencia, usar agua carbonatada (CO2 en una disolución de electrolito) La nueva técnica acaba de describirse en la revista Journal of Materials Chemistry C, y no solo es más rápida, sino que no estropea el sustrato, por lo que este puede ser reutilizado para seguir fabricando grafeno.