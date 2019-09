Lobos y cuervos: una relación curiosa (eng)  

Lobos y cuervos forman vínculos sociales, y parecen formar estos vínculos entre sí, en beneficio de ambas especies. Hay un par de teorías: una es que, dado que los cuervos pueden volar, son mejores para encontrar cadáveres, pero no pueden llegar a la comida porque no pueden abrir el cadáver. Así que hacen ruido y acuden lobos que los abren y la comida es accesible no solo para ellos, sino también para los cuervos. La otra teoría es que los cuervos responden a los aullidos de los lobos que se preparan para cazar y los siguen.