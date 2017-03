Lobo Marley no es Urdangarín, ni Rato ni Blesa: 50.000 euros de fianza

Los activistas de Lobo Marley también tienen familia y me consta que no tienen intención alguna de fugarse, dado que cometieron su presunto delito con la conciencia de estar ejerciendo el derecho ciudadano a defender el patrimonio natural de todos. Conclusión: a quienes defienden el patrimonio de todos se les cruje ( ¡menos lobos!) y a quienes roban el patrimonio de todos se les protege (no es casualidad que entre los ladrones y sus allegados haya mucho amante de la escopeta, como lo son Blesa o el suegrísimo).