Por qué llegar a la Luna no fue "un gran paso para la humanidad"

Cincuenta años después de que Neil Armstrong pisara la Luna, podría decirse que el astronauta se equivocó un poco. Llegar a la Luna fue un gran salto para un hombre, ya que la vida de Armstrong cambió para siempre, pero, en retrospectiva, no fue más que un pequeño paso para la humanidad. No es que enviar a la gente a la Luna no fuera enorme reto colectivo, sí lo fue. Pero la llegada del hombre al satélite no ha contribuido demasiado a cambiar la sociedad humana a largo plazo.