Llega a España la app para comprar comida que sobra en restaurantes y tiendas que arrasa en Europa

Too Good To Go es una aplicación que permite comprar a un precio muy reducido –un tercio de su precio normal– la comida que sobra en restaurantes, hoteles u otros establecimientos. Tras implantarse con tremendo éxito en ocho países europeos el servicio aterrizó hace dos semanas en España, y ya está disponible en 50 establecimientos en Madrid (y se incorporan nuevos sitios todos los días).