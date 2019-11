Livingstone85 se ha ido

Me ha pedido que os ponga el siguiente mensaje, porque no tenía karma para publicar uno de sus muy abundantes artículos.

En mi opinión se va el más prolífico articulista, un gran tipo y lo vamos a echar de menos como persona y como gran aportante a esta web. Entiendo perfectamente sus motivos aunque lamento que se haya ido. Desde aquí el apoyo del Pollo.

(Me siento como Arias Navarro)

“ Amados meneantes, mediante la presente os anuncio que abandono este decadente saco. El motivo es que algún @admin sin cerebro me ha dejado con 3 de karma por un comentario donde llamaba “ultras” a 4 usuarios que sistemáticamente negativizan cualquier noticia que se salga del ideario voxero.

Fue bonito mientras duró, pero no puedo permanecer en una web donde no se respeta la libertad de expresión más elemental. El peligro de considerar tu juguete un espacio que se nutre de la participación altruista de los demás, está en que los demás pueden hartarse e irse. Me temo que los @admin aprenderán esto demasiado tarde.

Hasta siempre!”