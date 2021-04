'Live for Gaza': Roger Waters, Tom Morello y Brian Eno se unirán en show benéfico para músicos en Palestina

Roger Waters, Tom Morello y Brian Eno son parte de los artistas que llevarán ‘Live for Gaza’, un evento benéfico online que tiene como objetivo recaudar fondos para músicos en la Franja de Gaza, Palestina. En el show, el ex cantautor de Pink Floyd interpretará "The Bravery of Being Out of Range", una canción de su álbum en solitario Amused to Death de 1992. Por su parte, Eno creó una nueva pieza audiovisual titulada "Celeste". Mientras que, junto a Morello, quien aún no ha revelado lo que interpretará, los otros artistas que forman parte del...