Lío entre un gel hidroalcohólico español y Consumo francés: lo retira de las tiendas porque no desinfecta

La Dirección General de Competencia, Consumo y Control de Fraudes de Francia ha ordenado retirar de las tiendas un gel hidroalcohólico fabricado y distribuido desde España por no tener "eficacia antibacteriana y antiviral". La notificación fue publicada la segunda semana de julio el portal de alertas de la Comisión Europea y calificada como "grave". El producto no contiene suficiente etanol ni isopropanol, no mata bacterias o virus y además incumple la normativa de etiquetado.