Los líderes europeos sin hijos nos hacen ir como sonámbulos hacia el desastre

Nunca hubo más políticos que no tuvieran hijos liderando Europa que hoy. Son modernos, de mentalidad abierta y saben que "todo termina en ellos". En el corto plazo, no tener hijos supone un alivio, ya que significa que no hay gasto en familias ni sacrificios, y nadie se queja por las futuras consecuencias. Como dice un informe de investigación financiado por la Unión Europea: "¡Sin hijos, sin problemas!". Ser madre o padre, sin embargo, significa que tienes un interés real por el futuro del país que gobiernas.