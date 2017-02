Libros: El periodista que sabía demasiado: 30 años en las cloacas judiciales

José Yoldi, antiguo reportero de tribunales de 'El País' publica su segunda novela negra. Me pusieron muchas pegas. Molestaba a mucha gente: a las fuentes del subdirector, a Alberto Ruiz-Gallardón [Ministro de Justicia entonces], etc. Me daban poco espacio: se llegaron a publicar exclusivas tremendas en un faldón por debajo. A mí no me importaba, aunque sí veía que a nivel periodístico era una barbaridad: el caso Dívar nunca abrió el periódico. Pues vale. A pesar de todo, fui publicando y publicando…