El libro de moda en EEUU que cuestiona la visión económica de las élites españolas

Se titula 'The Price of Peace. Money, Democracy and the Life of John Maynard Keynes', lo firma un periodista, Zachary D. Carter, es una biografía sobre uno de los economistas más importantes de la Historia y se ha convertido en uno de los libros de la temporada estadounidense. Es un texto muy ameno en la exposición, que sabe mezclar ágilmente los elementos personales con las teorías económicas y que describe bien la influencia ambigua que han tenido las propuestas de Keynes, incluso en nuestra época