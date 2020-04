Libro gratuito de Google: "Construyendo sistemas fiables y seguros" [ENG]

"Durante años, he deseado que alguien escribiera un libro como este. Desde su publicación, a menudo he admirado y recomendado los libros de Google Site Reliability Engineering (SRE), por lo que me alegró mucho descubrir que un libro centrado en la seguridad y la fiabilidad ya estaba en marcha cuando llegué a Google. Desde que empecé a trabajar en la industria tecnológica, en organizaciones de diversos tamaños, he visto a personas que se enfrentan a la pregunta de cómo debe organizarse la seguridad: ¿Debería ser centralizada o federada? [...]"