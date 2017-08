Un libro engaña al New York Times para colarse en su lista de bestsellers

No es imposible para un autor completamente desconocido aparecer en la lista de recomendaciones de Amazon, como ya se demostró en un experimento en el pasado. Pero la lista de bestsellers del New York Times parece ya harina de otro costal. Para aparecer en ella hay que superar las 5.000 ventas, que puede parecer que no es mucho, pero es más difícil de conseguir de lo que se piensa. Hay editores que gastan indecentes sumas de dinero en publicidad y que cuentan con el aval de suplementos culturales y blogs de primera línea para conseguirlo.