Comienza juicio sobre la extradición de Assange a los EE.UU

Su extradición de Assange se ha convertido en una batalla simbólica por la libertad de prensa y de información. Por ello, portadas de medios de prestigio como The New York Times o The Guardian le han apoyado y han pedido la liberación. Bajo el lema ‘El periodismo no es un crimen’ se han convocado protestas en decenas de ciudades en todo el mundo contra la extradición de Assange. La Asamblea Nacional Catalana ha organizado una en la plaza de la Universidad de Barcelona a las 19.30.