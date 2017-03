La libertad de expresión es una batalla (y la vamos perdiendo)

"No se trata de limitar la libertad de expresión, sino evitar la difusión de mensajes ofensivos y humillantes". "Esto no tiene que ver con la libertad de expresión; no todo vale, hay comportamientos que en democracia son inaceptables y debemos combatirlos". "Bajo el paraguas de la libertad de expresión no cabe incitar al odio y la violencia". Las frases anteriores, copiadas de RRSS y comentarios a noticias, ¿a quién se refieren? ¿A tuiteros juzgados en la Audiencia Nacional? ¿A la condena un cantante? ¿O al famoso autobús tránsfobo?