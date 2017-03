Lexicity, una enorme biblioteca de recursos para aprender idiomas antiguos como el sánscrito, arameo o latín

Si eres una persona sumamente interesada en las lenguas más antiguas y no tenías ni idea de por donde empezar a estudiar sin tener que tomar cursos reservados para carreras universitarias largas, complejas y con profesores que no lucen como Indiana Jones, Internet siempre viene al rescate y demuestra de nuevo que no hay casi nada que no puedas hacer en la web. En Lexicity encuentras un sitio dedicado completamente a la recolección de recursos educativos que pueden ayudarte a aprender alguno de los 30 idiomas más antiguos del planeta.