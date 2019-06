Levante de Castelló echa el cierre. De hecho, este jueves ya no ha salido el periódico. La dirección decidió que la de este miércoles fuese la última edición. Los trabajadores, así como una representación política, ex trabajadores y ex colaboradores y lectores del propio medio acudieron a las 20:00 horas a las oficinas de la empresa para mostrar su repulsa por el cierre.