Los letrados del Parlament defenderán que la investidura debe ser presencial

Los letrados del Parlament quieren que la investidura del próximo presidente de la Generalitat sea presencial y no telemática -ni por Skype, ni por escrito, ni a través de un holograma- y hay unanimidad al respecto, según adelanta "La Vanguardia". Aunque no hay un informe oficial al respecto, los letrados han estudiado todos los escenarios posibles y planteados durante los últimos días, y no ven viable la propuesta del expresidente, Carles Puigdemont, de llevar a cabo una investidura telemática por videoconferencia o una investidura delegada.