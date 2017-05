Un león marino arrastra a una niña desde el puerto al agua en Canadá  

Los machos de leones marinos pueden alcanzar los 380 kilos de peso, las hembras llegan a pesar 120. El vídeo es un excelente recordatorio de que conviene conservar en todo momento el respeto y la distancia con los animales salvajes, por adorables que parezcan. "Mi primera reacción al ver el vídeo fue pensar en lo estúpida que es alguna gente, que no trata a los animales salvajes con el respeto apropiado. No son animales de circo, no están entrenados para estar cerca de seres humanos".