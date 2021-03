Leo Bassi: "Hay una izquierda intelectual, incluso pija, que ha abandonado a los obreros"

P: En España, Vox tiene 4 millones de votos, mientras Podemos está en decadencia… R: Repito: es que la izquierda tiene ese discurso elevado con el que no se identifican muchos ciudadanos. Mira, yo vengo del mundo del circo, yo he hecho de todo, he cargado camiones, he montado estructuras, yo soy de esas clases populares. Entonces, hay una serie de conceptos que esa gente, pegada a la calle, a su barrio, a la precariedad, no entienden. No le valen.