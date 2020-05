El lenguaje Go cumple 10 años  

El pasado 10 de noviembre tuvo lugar el décimo aniversario de Go, un hito celebrado por la comunidad global de desarrolladores de este lenguaje de programación con conferencias como Gopherpalooza en Mountain View y KubeCon en San Diego, además de docenas de reuniones en todo el mundo. Go, también conocido como Golang, es un proyecto de código abierto que combina la velocidad de desarrollo de un lenguaje interpretado como Python, con la eficiencia y seguridad de un lenguaje compilado como C o C++.