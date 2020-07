Las acciones de resistencia se detallan con casos apenas conocidos de autolesiones para no volver o simplemente ni llegar a la trinchera. "Cada vez había más soldados que se autolesionaban para no volver al frente, algunos que se ausentaban en los momentos de batalla o no disparaban. O buscaban la manera de evitarlo". Franco crea "las unidades de castigos que serían para soldados que hiciesen este tipo de acciones".