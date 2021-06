Legend of Mana, el RPG de Square Enix, tendrá anime [EN]

Square Enix anunció este domingo durante un stream en directo por el 30º aniversario de la serie de juegos Seiken Densetsu (Mana) que Warner Bros. Japón está produciendo una adaptación al anime del juego de Square Enix Legend of Mana. El anime se titula Legend of Mana: The Teardrop Crystal [...] Warner Bros. Japón no anunció una fecha de estreno para el anime. Graphinica y Yokohama Animation Lab producirán el anime. Los dos estudios ya colaboraron para producir la secuencia cinemática de apertura de la versión remasterizada del juego [...]