El legado de Johnny 5, el robot de ‘Cortocircuito’

Tú a mí me dices hace un mes que me iba a gastar cuatro euros, CUATRO PAVAZOS, en alquilar la última peli de La oveja Shaun y te mando a freír monas. Pero a situaciones desesperadas medidas desesperadas, dicen, y el pasado domingo, después de cumplir nuestra primera semana de cuarentena, ya no pude evitarlo más y cedí a sus deseos: les alquilé a los niños La oveja Shaun. Madre mía, aún me duelen los euros. Eso sí, ellos encantaos, así que quiero pensar que el dolor vale la pena. Pero yo venía a hablaros de Johnny 5, ¿verdad?